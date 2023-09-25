نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع الملتقي العالمي للتصوف ال18.. انطلاق الدورة الحادية عشر للقرية التضامنية بالمغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مؤسسة الملتقى والجمعية الفرنسية المغربية للأطر، الدورة الحادية عشر للقرية التضامنية تحت شعار "الابتكار الاجتماعي وتسويق علامة "صنع في المغرب" تميز، إبداع وتأثير سوسيو إقتصادي"، وذلك من 26 إلى 29 سبتمبر 2023 بمقر الزاوية القادرية البودشيشية بمداغ - إقليم بركان.

وتروم هذه النسخة الاحتفاء بالتميز المغربي وتسليط الضوء على ما تزخر به بلادنا من منتوجات مجالية بفضل عمل التعاونيات، ووضع علامة "صنع في المغرب" في مكانتها التي تليق بها كرمز للجودة والأصالة في الأسواق الوطنية والدولية.

وستناقش الدورة الحالية موضوع الإبداع بصفته قوة دافعة في مجال العمل والإنتاج وبلورة حلول كفيلة بتجاوز التحديات الاجتماعية والبيئية، والاستثمار في الابتكار الإجتماعي وتعزيز دور القيم في العمل والإنتاج.

وتعد القرية التضامنية فضاء للقاء والتواصل بين جل الفاعلين في مجال الاقتصاد الإجتماعي على صعيد الجهة الشرقية للمملكة، من أجل مناقشة مشاكل وتحديات القطاع، وأيضا مناسبة لمواكبة وتكوين التعاونيات والجمعيات المحلية بتأطير من خبراء مغاربة وأجانب من أجل مساعدتهم عل تطوير أنشطتهم، كما تشكل القرية التضامنية فرصة لهم لتسويق منتجاتهم من خلال وضع فضاءات تجارية رهن إشارتهم.

وستعرف هذه الدورة وعلى غرار الدورات السابقة إقامة عدد من الأنشطة الموازية، من بينها: المنتديات الإسلامية للبيئة التي ستتدارس في نسختها التاسعة “التحول البيئي والقيم الروحية من أجل عالم أكثر استدامة”، والدورة السابعة للجامعة المواطنة المنظمة تحت شعار "الروح الوطنية للشباب حافز للنجاح ورفع التحديات"، ومنتدى الأخلاق والتكنولوجيا في دورته السادسة الذي سيتناول “الولوج إلى الطاقة: أزمة مستدامة أم تحول المفاهيم“ بالإضافة إلى أوراش للصحة والوقاية والإسعافات الأولية، وستتميز القرية التضامنية لهذه السنة بفتح فضاء جديد لاستقبال المقاولات الناشئة المبدعة.