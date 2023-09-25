العالم اليوم - السعودية تطلق وجهة سياحية جديدة فوق أعلى قمة جبلية بالمملكة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 06:27 مساءً - أطلقت السعودية، الاثنين، المخطط العام لمشروع تطوير وجهة سياحية جبلية جديدة، تحت مسمى "قمم السودة"، والذي يقع فوق أعلى قمة بالمملكة، على ارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر في منطقة عسير.

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع الجديد سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنمية القطاع السياحي والترفيهي، ودعم النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف ولي العهد، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إن المشروع "يسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد جاذب للاستثمارات الدولية والمحلية".

سيوفر مشروع "قمم السودة" خدمات الضيافة لمليوني زائر على مدار العام، كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويتضمن المشروع مجموعة من الفنادق والمنتجعات الجبلية، والقصور والوحدات السكنية والمتاجر، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية، حيث سيتم تطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

ويتكون المخطط العام لمشروع "قمم السودة" من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

وتقع "قمم السودة" على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كيلو متر مربع مع مساحة بناء لا تتجاوز 1 بالمئة منها.