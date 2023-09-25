العالم اليوم - اعتقال قيادي كبير في داعش بسوريا في عملية إنزال أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 25 سبتمبر 2023 09:23 مساءً - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم الاثنين، عن اعتقال قياديا بتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرقي سوريا.

قالت القيادة المركزية إن قواتها اعتقلت قياديا في تنظيم داعش بعد تنفيذ غارة بمروحية في شمال سوريا يوم السبت.

ونقلت رويترز عن القيادة "تم القبض على أبو هليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسوريا، خلال الغارة. تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة".

وقال تروي جارلوك المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان"إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم الدولة مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين، واستهدافهم، وإخراجهم من ساحة المعركة".

وأضاف البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.