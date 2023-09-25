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احتجاج شديد اللهجة من موسكو إلى بلغاريا بعد طرد رئيس الكنيسة الروسية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 10:31 مساءً - استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البلغاري لدى موسكو، أتاناس كريستين، وقدمت له احتجاجا على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في صوفيا.

وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الاثنين: "استدعينا سفير بلغاريا أتاناس كريستين اليوم ووجهنا له احتجاجا شديد اللهجة على طرد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية واثنين من رجال الكنيسة من صوفيا بذرائع كاذبة وبطريقة مهينة".

وأضاف: "هذا العمل الاستفزازي الجديد من جانب السلطات البلغارية يندرج في إطار القالب الأوروبي الأطلسي في محاربة النفوذ الروسي"، محذرة صوفيا من عواقب "غير سارة".

وتابعت: "نحن على قناعة تامة بأن مخططاتهم الموجهة لتقويض العلاقات الروحية والتقاليد الممتدة لقرون بين الشعبين الروسي والبلغاري ليس لها أي مستقبل ومصيرها الفشل".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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