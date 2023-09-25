نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: نعمل على إنشاء بعثة دولية لمراقبة الوضع في قره باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن واشنطن تعمل على إنشاء بعثة دولية لمراقبة وفاء أذربيجان بالتزاماتها في ضمان حقوق سكان قره باغ الأرمن.

وقال ميلر: "نعتبر أن المهمة الدولية ضرورية لتأمين الشفافية والطمأنينة والثقة لسكان قره باغ والمجتمع الدولي في أنه سيتم حماية حقوقهم وسلامتهم، وفقا للبيانات التي أدلت بها أذربيجان".

وأضاف أن مثل هذه المبادرة "تجري مناقشتها بكثافة" والولايات المتحدة تعمل عليها مع حلفائها.

وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية الخميس الماضي أن باكو قدمت لممثلي السكان الأرمن في إقليم قره باغ "خططا لإعادة الاندماج" في ظل عملية استعادة أذربيجان سيطرتها على المنطقة.

وفي وقت سابق شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، على أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ لدى بحث الخطوات اللاحقة لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في المنطقة.