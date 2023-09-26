نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق باهت للخارجية الأمريكية على فضيحة تكريم النازي هونكا في كندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، على تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا في البرلمان الكندي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إنه ليس لديه أي معلومات عن فضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز هونكا في البرلمان الكندي، كونه كان منشغلا في ذلك الوقت بفعاليات الأمم المتحدة.

وقال ميلر في إفادة صحفية: "يجب أن أعترف أنني كنت في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، حيث عقدت مجموعة كبيرة من الاجتماعات، ولست متأكدا من التقارير التي تشيرون إليها".

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

وأثار حضور المحارب السابق في قوات الـ "إس إس" للبرلمان الكندي فضيحة كبرى، حيث تعرضت السلطات الكندية للانتقادات من مختلف الجهات. وطالب السفير البولندي في كندا اعتذارا رسميا، حيث كانت فرقة "غاليسيا" متورطة في مجازر ضد السكان البولنديين أثناء الحرب.

وقد اعتذر رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا عن دعوته المحارب النازي السابق، مشيرا إلى أنه لم يكن علم بانتماء هونكا إلى قوات الـ "إس إس"