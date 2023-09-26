نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "النهضة المتجددة".. جدارية ثلاثية الألوان ترمز إلى مسيرة بناء عُمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لوحة جدارية جديدة عنوانها "النهضة المتجددة" تُزين واجهة متحف (المكان والناس) الذي يقع في مدينة مطرح، تعبر عن العهد الميمون للسلطان هيثم بن طارق وعن النهضة العُمانية التي بناها ـ المغفور له بإذن الله ـ السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه.

نفَّذ هذه اللوحة الجدارية الجديدة الفنان التشكيلي مرتضى بن عبدالخالق اللواتي مدير متحف المكان والناس، حيث تترجم بشكلها التجريدي وألوانها عدة رموز، هي اللون الأصفر والأحمر والأزرق، وكل لون يصف ويعكس رمزًا من رموز النهضة العُمانية المتجددة، فاللون الأصفر يعني شمس مشرقة لعهد السلطان هيثم بن طارق، واللون الأحمر يرمز إلى التحديات والتغلب عليها، والأزرق يشير إلى النهضة العُمانية في عهد ـ المغفور له بإذن الله تعالى ـ السلطان قابوس بن سعيد، وقد تمَّ تنفيذ العمل بألوان الأكريليك (المائية).

ودعا مدير المتحف جميع الفنانين العُمانيين والمهتمين بالفنون للمشاركة وحجز جدارية المتحف لتنفيذ أعمالهم الفنية؛ إسهامًا لخدمة المجتمع العُماني، وإثراء الساحة الفنية.