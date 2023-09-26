فنانون مصريون يحيون حفلات الموسم الجديد لدار الأوبرا السلطانية مسقط

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير عام دار الأوبرا السلطانية مسقط "أومبيرتو فاني" عن تفاصيل العروض والحفلات الموسيقية للموسم القادم 2023/‏ 2024.

أعلنت الدار أنها ستقدم برنامجا متنوعا للموسم القادم يتألف من 27 عرضا تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والباليه والعروض الايقاعية والأكروباتية الخاصة ونجوم العرب والموسيقى العربية الشعبية وموسيقى العالم والعروض الإبداعية، حيث ستقدم أربع أوبرات شهيرة وثماني حفلات وعروض موسيقى عربية مثيرة، وأربع حفلات كلاسيكية، وعرضان استثنانيان للباليه، وعرض واحد للجاز، ونجمان موسيقيان عالميان، وستة عروض مذهلة، إلى جانب الفعاليات والحلقات التدريبية والتعليمية للأطفال والكبار.

يستهل الموسم الجديد يومي الجمعة والسبت 29، 30 سبتمبر الجاري بالعرض الأوبرالي (حلاق أشبيلية) لأوبرا لجواكينو روسيني، وتتميز الموسيقى بالإثارة كونها إحدى روائع جواكينو روسيني الهزلية التي تنبض بألحان لا تُنسى في إنتاج ترفيهي.

كما يشارك في أداء العرض فريق الانشاد الأوبرالي العماني، وهم مجموعة مختارة من المغنيين المحترفين ذوي الخبرة الواسعة في الأداء مع شركات الأوبرا العالمية من جميع أنحاء العالم.

يتضمن الموسم أعمالًا يقدمها فنانون من مصر، إيطاليا، فرنسا، هولندا، البرتغال، إسبانيا، بلغاريا، أرمينيا، المملكة المتحدة، الصين، لبنان، اليمن، كوبا الأردن، باراجواي، كوريا الجنوبية، المغرب، سوريا، روسيا، الولايات المتحدة الأميريكية، كندا، الهند، والبحرين وغيرها، وستتوالى حفلات الموسم القادم حتى شهر مايو 2024، بإحياء العديد من الحفلات والعروض الموسيقية.