أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية يصل إلى القاهرة لإجراء مفاوضات لتعزيز التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - وصل أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر، وفق بيان صادر عن سفارة روسيا بالقاهرة، أن يحضر أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، مفاوضات سيتم عقدها بالقاهرة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري.

وستجرى المفاوضات بين أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية وفايزة أبو النجا مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، واللواء مجدي عبد الغفار مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة الجمهورية.