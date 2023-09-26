مدير المركز الثقافي الكوري: نأمل في تعميم دورات التايكوندو في كافة المحافظات المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - المركز الثقافي الكوري يختتم فصول التايكوندو المجانية في الإسكندرية

اختتم المركز الثقافي الكوري فصول التايكوندو المجانية التي استمرت على مدار 8 أسابيع بنادي سبورتنج بالإسكندرية، وذلك بدعم من المؤسسة الكورية للترويج الرياضي ومؤسسة الترويج للتايكوندو.

وقام المشاركون في الدورة بتقديم عروض البومزا وتكسير الخشب والفردي ستايل وذلك وسط حضور من جانب أسر اللاعبين ومسؤولي الاتحاد المصري للتايكوندو.

وقام مدير المركز الثقافي الكوري أوه سونج هو والمستشار محمد مصطفي رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والمهندس أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج بتوزيع شهادات تقدير وهدايا تذكارية على المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 160 من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، كما قاموا بتكريم المدربين الذين أشرفوا على فصول التايكوندو.

ومن جانبه قال مدير المركز الثقافي الكوري أنه يأمل في تنظيم دورات مماثلة للتايكوندو في كافة المحافظات من أجل صناعة أبطال جدد للتايكوندو، كما أشاد بالإنجازات التي حققها لاعبو المنتخب المصري مؤخرًا في بطولة صربيا المفتوحة.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو عن امتنانه لجهود المركز الثقافي الكوري في تدعيم نشر رياضة التايكوندو، مشيرًا إلى أن التايكوندو يسهم بقوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية.

وانطلقت الدورات في مطلع أغسطس الماضي واستهدفت تعليم المشاركين الحركات الأساسية لرياضة التايكوندو بشقيها الهجومي والدفاعي، فضلًا عن تعزيز مهارات الدفاع عن النفس.

ويجري تنظيم هذه الدورات في إطار برنامج تنشيط ودعم رياضة التايكوندو وصقل مهارات اللاعبين والذي ينفذه المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتايكوندو.