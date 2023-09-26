نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاورات مصرية روسية لتعزيز التعاون داخل مجموعة البريكس والأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عُقدت مشاورات أمنية روسية مصرية في القاهرة، بين أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف ومستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار بمشاركة رئاسة الوزارات والإدارات للبلدين.

ومن الجانب الروسي يشارك في المشاورات ممثلون عن جهاز مجلس الأمن ووزارة الخارجية وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الخارجية والخدمة الفيدرالية للمراقبة المالية وشركة "وروساتوم " والبنك المركزي.

ووفق بيان صادر عن سفارة روسيا في القاهرة، فقد تمت مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على مزاج التعاون المثمر داخل مجموعة البريكس ومنصة الأمم المتحدة.

وجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة الصحراء والساحل، كما تم التطرق إلى موضوع أوكرانيا، وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة التفاعل النشط وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية.

وتمت مناقشة خطط التعاون في مجال الأمن المالي، من خلال أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات العسكرية بالتفصيل، ويتم التركيز على العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وكشف قنوات تمويله، وتحديد قنوات تحركات المسلحين، ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، وتفاعل المراكز الوطنية للرد على الهجمات الإرهابية الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية والقطاع المالي والمصرفي.