نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا تكشف موعد تسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، أن أمستردام تعول على إمداد قوات كييف بمقاتلات "إف- 16" بحلول العام 2024.

وأوضحت أولونغرين، في حديث لشبكة MSNBC، ردا على سؤال متى سترسل هولندا أولى طائرات F-16 إلى كييف بالقول: "ستبدأ عمليات التسليم الفعلية لطائرات "إف – 16" في وقت ما من العام المقبل".

ووفقا لها، فإن تسليم الطائرات سيعتمد على المدة التي يستغرقها تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

وأضافت: "لا نعرف كم من الوقت سيستغرق تدريبهم، نتوقع أن يستغرق الأمر من 6 - 8 أشهر، وهي فترة سريعة جدا مقارنة بالمدة التي يستغرقها تدريب طيارينا المعتاد، نعمل حاليا على إنشاء مركز تدريب في رومانيا، ونتوقع أن يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن".

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، تقوم بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، كانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال تدريب طياريها، فيما أشار البنتاغون إلى أن أوكرانيا لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستقبال طائرات "إف -16".