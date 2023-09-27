نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 وفاة وأكثر من 150 جريحا في حريق بمحافظة نينوي العراقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في قاعة للأعراس بمحافظة نينوى في شمال العراق إلى 100 وفاة وأكثر من 150 جريحًا.

وكانت مصادر طبية عراقية قد أعلنت في وقت سابق وفاة أكثر من 30 شخصًا وإصابة 80 في الحريق.

وأرسلت الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بالحريق.

كما وجه وزير الدفاع العراقي بنقل مصابي الحريق إلى بغداد بطائرة عسكرية.