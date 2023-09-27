نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت الصين اليوم الأربعاء، أحدث أقمارها الصناعية للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وتم إطلاق القمر الصناعي «ياوقان-33 04» على متن صاروخ حامل من طراز «لونغ مارش-4 سي» في الساعة 4.15 صباحًا (بتوقيت بكين)، ودخل مداره المخطط له بنجاح.

وسيُستخدم القمر الصناعي المذكور للقيام بتجارب علمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقديرات غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث وأعمال الإغاثة.

وتعد هذه المهمة رقم 489 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز «لونغ مارش».