العالم اليوم - بعد فاجعة الحمدانية.. العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى، الذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر الرئيس العراقي في تدوينه له على منصة "إكس": "ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة، وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين". وأكد على "ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره". وأضاف: "عميق مواساتنا وخالص تعازينا الى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين". حصيلة قتلى حريق "الزفاف المأساوي" لقي أكثر من 100 حتفهم وأصيب 150 آخرون في حريق بقاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، فيما راح الدفاع المدني يبحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

قال نائب محافظ نينوى حسن العلاف إنه تأكد مقتل 113 شخصا، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150.

قال الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".

أضاف: "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني.. لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد فاجعة الحمدانية.. العراق يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام .. في رعاية الله وحفظة