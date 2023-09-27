العالم اليوم - مصادر: السفير الفرنسي لدى النيجر غادر نيامي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، الذي كان يطالب العسكريون الحاكمون برحيله منذ أسابيع عدة، العاصمة نيامي صباح الأربعاء، حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر.

وقال المصدر الدبلوماسي: "غادر السفير و6 من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح" الأربعاء. وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيرًا إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.

واستولى المجلس العسكري في يوليو على السلطة في انقلاب وأمر السفير الفرنسي سيلفان إيتي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة في نهاية أغسطس، ردا على ما قال إنها تحركات من فرنسا "تتعارض مع مصالح النيجر".

ورفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة.

وألغى الجيش الذي استولى على السلطة في نيامي اتفاقات التعاون العسكري وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير، كما طالب السفير بالرحيل منذ شهر تقريبا.