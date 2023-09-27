العالم اليوم - أسهم أوروبا تفتح على تراجع مع استمرار المخاوف بشأن الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف، الأربعاء، وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وهبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

وتراجع سهم إتش اند إم بنسبة واحد بالمئة بعد أن قالت الشركة إن المبيعات تراجعت في سبتمبر، لكنها سجلت ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات. وهبطت أسهم إن.إن جروب بما يقارب سبعة بالمئة.

ويقيم المستثمرون قرارات البنوك المركزية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مزيد من التشديد النقدي في الوقت الذي ألمح فيه البنك المركزي الأوروبي إلى وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا في أكتوبر، في حين أظهرت بريطانيا وسويسرا واليابان موقفا أقل تشددا على نحو مفاجئ.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الاثنين، إن رفع أسعار الفائدة على الودائع يمكن أن يساعد في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.