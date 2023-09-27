العالم اليوم - أبوظبي تتعاون مع "إم تي" الصينية لبناء مصنع لتصميم الصمامات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - وقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومجموعة "إم تي" الصينية المتخصِّصة في صناعة الصمامات فائقة الدقة، اتفاقية لتشييد أكبر منشأة لتصنيع الصمامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستسهم المنشأة في الاستغناء عن استيراد تلك التجهيزات، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية في أبوظبي؛ إذ تعدُّ الصمّامات أساسية لمعظم الصناعات، خاصة الصناعات التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وهي تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية والآلات والمعدات والمواصلات.

وستوفِّر منشأة مجموعة "إم تي" الصناعية في أبوظبي منتجاتها من المعدات فائقة الدقة للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة والأسواق الأميركية. وستستخدم مجموعة "إم تي" المنشأة أيضاً لأنشطة البحث والتطوير التي تدعم صناعات المنتجات المتقدِّمة في أبوظبي.

ويُتوقَّع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمنشأة إلى 150 ألف صمام بحلول عام 2028، وستخلق أكثر من 200 فرصة عمل تخصُّصية للموظفين المهرة. ويُتوقَّع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منها في نهاية عام 2023، بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف صمام سنوياً.

وتمتد المنشأة على مساحة 5.400 متر مربع في منطقة "المركز" الصناعية التابعة للواحة لاند في أبوظبي، وخُصِّصَت مساحةٌ مجاورةٌ تبلغ 25 ألف متر مربع للتوسُّع مستقبلاً، لتصبح أكبر منشأة لتصنيع الصمّامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة في أبوظبي: "تُعدُّ الاتفاقية المبرَمة مع مجموعة (إم تي) إضافةً مهمَّةً للقطاع الصناعي في أبوظبي؛ لأنها تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية. أطلقنا خلال الفترة الماضية مبادرات عديدة لتطوير سلسلة التوريد وسلسلة القيمة المحلية، منها استثمار مليار درهم في "برنامج شركاء أبوظبي" الذي أُعلِنَ عنه في الفترة الأخيرة لتعزيز منظومة الاستثمار في القطاع الصناعي بتوفير معلومات مفصَّلة عن الفرص وحزم الحوافز المخصَّصة لتلبية احتياجات المستثمرين. وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، ويبرز هذا من خلال ارتفاع عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6 بالمئة، وزيادة إجمالي استثمارات الشركات المصنِّعة في إمارة أبوظبي بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023".

ويأتي هذا التعاون الجديد في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتعزيز مكانتها بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

وبإطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، أسهمت برامجها في تسريع تحوُّل قطاع الصناعة في الإمارة من خلال زيادة الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.