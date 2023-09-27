العالم اليوم - إسرائيل تعلن إحباط خطة لاغتيال بن غفير

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن إحباط خطة لاغتيال بن غفير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - كشف جهاز الأمن العام في إسرائيل (الشاباك) أنه اعتقل خلية كانت تنوي لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتوجيه من إيران.

ووفقا لـ"الشاباك"، فالخلية تضم 3 فلسطينيين من الضفة الغربية واثنين من فلسطينيي 48. وقال جهاز الأمن العام إن "أعضاء من الخلية أوكلت لهم مهمة تهريب أسلحة ومراقبة شخصيات عامة في إسرائيل تمهيدا لاغتيالهم". وتابع: "من هذه الشخصيات إيتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا جليك". وحسب "الشاباك"، فإن أعضاء في الخلية تلقوا تعليمات من شخص على صلة بجهات في إيران.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسرائيل تعلن إحباط خطة لاغتيال بن غفير .. في رعاية الله وحفظة