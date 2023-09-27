العالم اليوم - بوتاش التركية تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى رومانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، الأربعاء، أن شركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة أبرمت اتفاقا لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى شركة أو.إم.في بتروم الرومانية، في ظل توسع أنقرة في تصدير الغاز.

وتسعى تركيا، التي تملك القليل من مصادر الغاز لكن لديها بنية تحتية كبيرة لتوريد الغاز المسال، إلى أن تصبح موردا بديلا لأسواق غاز أصغر في جنوب شرق أوروبا.

وقالت الشركة التركية في بيان الأربعاء: "تعزز (الشركة) مساهمتها في ضمان وتنويع موارد الطاقة في الأسواق المجاورة وأوروبا".

ويبدأ تصدير الغاز إلى رومانيا في الأول من أكتوبر بما يصل إلى أربعة ملايين متر مكعب يوميا أو نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ويسري الاتفاق حتى الربع الأول من 2025.

كما أبرمت تركيا اتفاقيات توريد مع بلغاريا والمجر هذا العام.

وبعد أحدث اتفاق ستصل التزامات بوتاش من الصادرات إلى 3.3 مليار متر مكعب، أي كامل الطاقة الإنتاجية تقريبا لمسار التصدير الشمالي للبلاد. وتقول أنقرة إن هذا الحجم قد يرتفع إلى مثليه ببعض الاستثمارات من بلدان أوروبية مجاورة.