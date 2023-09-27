العالم اليوم - "قطر للطاقة" توقع عقدا بـ3.9 مليار دولار لبناء 17 ناقلة غاز

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - وقعت شركة قطر للطاقة، الأربعاء، اتفاقية بقيمة 14.2 مليار ريال قطري (3.9 مليار دولار)، مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

تمثل هذه الصفقة، بداية المرحلة الثانية من برنامج قطر للطاقة لبناء الأسطول البحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل، بحسب بيان الشركة.

وذكر البيان، أنه إلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها قطر للطاقة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن اتفاقية اليوم ترفع إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى قطر للطاقة وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل.