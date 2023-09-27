العالم اليوم - "تويوتا" اليابانية تخطط لبناء مصنع سيارات ثالث في الهند

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 04:25 مساءً - تخطط شركة "تويوتا موتور"، لبناء مصنع ثالث للسيارات في الهند، مما يزيد الطاقة الإنتاجية في البلاد، لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تعمل مع شريكتها "سوزوكي" على تعزيز الإنتاج، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة.

وقال أحد المصادر، إن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، تريد أن يبدأ المصنع بقدرة تتراوح بين 80 ألف إلى 120 ألف سيارة سنويا، والتي يمكن أن ترتفع إلى حوالي 200 ألف بمرور الوقت.

الطاقة الأولية المقترحة للمصنع الجديد، من شأنها أن توسع القدرة التصنيعية الحالية لشركة تويوتا في الهند بنسبة تصل إلى 30 بالمئة من 400 ألف سيارة حاليا.

وبحسب رويترز، فإن تويوتا بدأت أيضا في تطوير سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) جديدة للسوق الهندية والتي سيتم إطلاقها في أوائل عام 2026 وستكون منتجا أساسيا للمصنع الجديد.