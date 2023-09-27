اليابان تبدأ بناء أطول ناطحة سحاب فى البلاد بارتفاع 385 مترا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 07:33 مساءً - بدأت اليابان اليوم الأربعاء فى مشروع بناء أطول ناطحة سحاب فى البلاد فى العاصمة طوكيو بارتفاع 385 مترا، ومن المخطط الانتهاء من بنائها فى عام 2028.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المبنى سيتألف من 62 طابقا فوق الأرض وأربعة طوابق تحت الأرض، كما سيضم مساحة عمل تتسع لعشرين ألف عامل بالإضافة إلى فندق فاره وقاعة تسع ألفى فرد.

وأقامت شركة التطوير العقارى المعنية بالمشروع حفلا لوضع حجر أساس المشروع اليوم. ويعد المبنى جزءا من مشروع إعادة تطوير فى طوكيو التى شهدت افتتاح مبنى من 45 طابقا يضم مكاتب ومرافق تجارية فى مارس، كما يجرى تنفيذ خطط أخرى بالمنطقة.