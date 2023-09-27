العالم اليوم - السيسي يلتقي أمين مجلس الأمن الروسي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الأربعاء، أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، أطلع باتروشيف السيسي على آخر التطورات بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية. وبدوره، أكد السيسي موقف القاهرة الداعم للمساعي الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي التداعيات الاقتصادية السلبية. وثمّن السيسي التعاون الثنائي مع روسيا وزيادة التبادل التجاري والمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذُها.

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