العالم اليوم - بأكثر من المتوقع.. مخزونات النفط الأميركية تتراجع في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر بأكثر من المتوقع.. مخزونات النفط الأميركية تتراجع في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.2 مليون برميل، لتصل إلى 416.3 مليون برميل.

ويتجاوز التراجع بشكل كبير توقعات المحللين، وذلك في استطلاع أجرته رويترز، بانخفاض قدره 320 ألف برميل تقريبا.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 943 ألف برميل خلال الأسبوع إلى ما دون 22 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.

وتقترب المخزونات في كاشينج من مستويات منخفضة قياسية، وذلك بسبب الطلب القوي على التكرير والتصدير، مما أثار المخاوف بشأن جودة النفط المتبقي في المركز، وما إذا كان سينخفض إلى ما دون الحد الأدنى لمستويات التشغيل.