العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" تغلق دون تغير يذكر بعد جلسة متقلبة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 12:27 صباحاً - سجلت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" تغيرا طفيفا عند الإغلاق، الأربعاء، بعد جلسة متقلبة وسط الضبابية بشأن مسار أسعار الفائدة في المستقبل.

وزادت التطورات في واشنطن من قلق المستثمرين في ظل مخاوف من حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأميركية في بداية الأسبوع المقبل.

تحركات الأسهم

وفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 1.10 نقطة، أو بنسبة 0.04 بالمئة، ليغلق عند 4275.29 نقطة.

وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 29.24 نقطة بنسبة 0.22 بالمئة إلى 13092.85 نقطة.

فيما انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 67.79 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة إلى 33550.80 نقطة.