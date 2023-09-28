العالم اليوم - الداخلية العراقية: اعتقال 14 متهما بكارثة حريق نينوى الدامي

انتم الان تتابعون خبر الداخلية العراقية: اعتقال 14 متهما بكارثة حريق نينوى الدامي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 12:27 صباحاً - أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، أن نتائج التحقيق في الحريق المروع الذي أودى بحياة العشرات في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد، ستعلن خلال 72 ساعة.

وترأس الشمري، الأربعاء، اجتماعا في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية.

وذكرت الداخلية العراقية على موقعها أن الشمري أكد أن "نتائج التحقيق في هذا الحادث المؤسف ستعلن خلال 72 ساعة وستعرض على رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه".

وبيّن الشمري أن "التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث".

كما أعلن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهما من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة 94 شخصا وأكثر من 100 مصاب.

وشدد الشمري على "تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد".

وكان مراسل "دوت الخليج" قد نقل عن محافظ نينوى، نجم الجبوري، قوله إن عدد الذين لقوا حتفهم 87 لكن الأهالي يقولون إن العدد أكبر بكثير، ويفوق حسبهم 200 شخص، وبينهم العشرات من الأطفال تفحّمت أجسادهم كليا.

ولا تزال المستشفيات مكتظة بالجرحى، ومنها مستشفيات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان المجاورة لنينوى.

وأفاد مراسلنا بوجود العشرات من المصابين الذين تعرضت أجسادهم للحروق بدرجات مختلفة، وصلت في بعض الحالات إلى 40- 50 بالمئة من أجسادهم.