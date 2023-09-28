العالم اليوم - بعد الحريق المروع.. العراق يسجل حادثة تسمم جماعي في زفاف

انتم الان تتابعون خبر بعد الحريق المروع.. العراق يسجل حادثة تسمم جماعي في زفاف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 01:25 صباحاً - أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك العراقية، ليل الأربعاء، تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف قوله إن "دائرة صحة كركوك سجلت إصابة أكثر من 50 شخصا بحالة تسمم، بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى حفلات الأعراس".

وأوضح خلف أن "جميع الحالات تحت السيطرة"، مؤكدا أن "الحالات خفيفة إلى متوسطة والجميع خضع إلى العلاج الطبي اللازم".

وكان حريق مروع أودى بحياة العشرات في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد، يوم الأربعاء.

ونقل مراسل "دوت الخليج" عن محافظ نينوى، نجم الجبوري، قوله إن عدد الذين لقوا حتفهم 87 لكن الأهالي يقولون إن العدد أكبر بكثير، ويفوق حسبهم 200 شخص، وبينهم العشرات من الأطفال تفحّمت أجسادهم كليا.

ولا تزال المستشفيات مكتظة بالجرحى، ومنها مستشفيات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان المجاورة لنينوى.

وأفاد مراسلنا بوجود العشرات من المصابين الذين تعرضت أجسادهم للحروق بدرجات مختلفة، وصلت في بعض الحالات إلى 40- 50 بالمئة من أجسادهم.