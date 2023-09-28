العالم اليوم - مقاتلو فاغنر يظهرون مجددا بأوكرانيا.. وكييف تقلل من تأثيرهم

انتم الان تتابعون خبر مقاتلو فاغنر يظهرون مجددا بأوكرانيا.. وكييف تقلل من تأثيرهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 03:24 صباحاً - قال متحدث باسم الجيش الأوكراني يوم الأربعاء إن عدة مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال لكن ليس لهم تأثير كبير في ساحة المعركة.

وأفاد سيرغي تشيريفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية "لقد رصدنا وجود عدة مئات من مقاتلي فاغنر على أقصى تقدير".

وأضاف أن مقاتلي فاغنر منتشرون في أماكن مختلفة ولم يكونوا جزءا من وحدة واحدة ولم يكن لهم أي تأثير يذكر.

من جانبه، قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني إن فاغنر لم تعد موجودة، مضيفا أن "بعضهم ذهب إلى إفريقيا وبعضهم مشتتون عبر روسيا وبعضهم لديهم عقود مع وزارة الدفاع الروسية ويقاتلون في قطاع باخموت".

وتابع أن التقارير عن عودتهم تهدف إلى "تشتيت الانتباه عن أنباء حول استعادة أوكرانيا لقريتين بالقرب من باخموت".

ولعب مقاتلو فاغنر دورا مهما في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في مايو بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في حرب موسكو المستمرة منذ 19 شهرا في أوكرانيا.

وغادروا باخموت بعد المعركة وتوجه بعضهم إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق أنهى تمردا قصيرا قامت به فاغنر في يونيو، سيطرت خلاله المجموعة على مقر عسكري روسي وتقدمت صوب موسكو.

ومنذ مقتل زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين في 23 أغسطس عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف لم تتضح ملابساتها، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامة من الدولة.