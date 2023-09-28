رئيس COP28 يدعو للعودة إلى المسار الصحيح لاتفاق باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، اليوم الأربعاء، على وجوب العودة إلى المسار الصحيح لاتفاق باريس.

جاء ذلك خلال كلمة له في الاجتماع الخامس للحوار رفيع المستوى لأصدقاء اتفاق باريس الذي عُقد الأسبوع الجاري في العاصمة الصينية بكين، حيث أشاد بالدور الريادي للصين في الجهود العالمية الهادفة لتحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.

وأكد الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشيًا مع توجيهات القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة COP28 على تكريس التوافق بين الأطراف كافة، وتطبيق نهج مدّ جسور التواصل مع المجتمع الدولي، لتعزيز التعاون وتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي العالمي بالتزامن مع ضمان النمو المستدام للأجيال الحالية والقادمة.

واختتم الجابر زيارته إلى الصين، حيث التقى وانغ يي، وزير خارجية الصين، وزهاو ينغمين، نائب وزير البيئة الصيني، وشيه تشن هوا، المبعوث الصيني الخاص للمناخ، ولورانس توبيان، رئيسة مؤسسة المناخ الأوروبية وإحدى مهندسات اتفاق باريس.

وشدد الجابر، على ضرورة تقديم استجابة حاسمة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وقال إن "الوقت المتاح أمام العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة قصير ومحدود، مما يتطلب وضع خطة عمل واضحة ومفصلَّة تقدم الاستجابة المنشودة عبر جميع الركائز الرئيسية لاتفاق باريس".

وأشار إلى الحاجة الملحَّة للتوافق على خطة عمل طموحة ووضع اللمسات الأخيرة على اعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار وآليات تمويله، والتوافق على منهجية عادلة ومُنصفة لوسائل التنفيذ.