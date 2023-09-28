نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الجدل.. واشنطن تعلن رسميا إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرات الدخول لأراضيها، وبالتالي انضمام تل أبيب إلى برنامج الإعفاء الأمريكي من تأشيرات الدخول.

وجاء ذلك في إعلان مشترك من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، حيث أكدا بأن إسرائيل استوفت كل الشروط المطلوبة وانضمت إلى قائمة الدول المعفاة من تأشيرات الدخول.

ومن المتوقع أن يدخل إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول حيز التنفيذ في نهاية نوفمبر القادم، وينص الإجراء على التسجيل بموقع إلكتروني (ESTA) قبيل 72 ساعة من السفر إلى الولايات المتحدة ويتيح المكوث لمدة 90 يوما لأغراض سياحية وتجارية.

يأتي ذلك، بعد جدل أثارته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أمس بنفي إتمام إلغاء التأشيرات خلافا لما أعلنته الخارجية الإسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت مساء الاثنين أنه "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، عن إلغاء التأشيرة إلى الولايات المتحدة، واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن "انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يعد إنجازا سياسيا وخبرا سارا لجميع المواطنين الإسرائيليين"، مضيفا أن "الإعفاء من التأشيرة، سيساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، والسياحة بشكل خاص، مع تقليل البيروقراطية والتكاليف".