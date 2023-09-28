نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تمد مصر بملايين الدولارات لإنشاء مشروع غير مسبوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق بنك التصدير والاستيراد الصيني (Chexim) على توفير قرض جديد بقيمة 400 مليون دولار للحكومة المصرية من أجل تمويل أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT".

القطار الكهربائي الخفيف يُعد أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى العام الماضي، والتي أُنشئت بعد الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من "إكزيم" الصيني نفسه في 2019.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأموال الصينية وُجهت لشراء 22 قطارا، كل منها مكون من 6 عربات، إلى جانب تركيب كافة أنظمة تشغيل المشروع الذي افتتح مرحلتيه الأولى والثانية في يوليو 2022.

وتمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كم، وسيُقام عليها 4 محطات.

أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال إن "القرض الجديد سيُوجه لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التي ستتولى تنفيذها شركة "أفيك" الصينية المقاول الرئيسي للمشروع".

في حين أفاد شخص آخر أن "الإجراءات الإدارية للقرض ستنتهي قبل نهاية هذا العام، على أن يُعرض اتفاق القرض على مجلس النواب مطلع العام الجديد للمصادقة على التنفيذ الفعلي للصرف".