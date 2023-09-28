العالم اليوم - حريق "الزفاف المأساوي" بالعراق.. نصف المصابين في حالة حرجة

انتم الان تتابعون خبر حريق "الزفاف المأساوي" بالعراق.. نصف المصابين في حالة حرجة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 09:23 صباحاً - أفادت مصادر عراقية، الخميس، بأن 50 بالمئة من مصابي حريق الحمدانية في حالة حرجة، فيما أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 93 وفاة وأكثر من 100 إصابة.

وفي بيان لها، ذكرت الداخلية العراقية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نتج بسبب غياب شروط السلامة، مضيفة أن نتائج التحقيق النهائية ستعلن قريبا وسيتم محاسبة كافة المتورطين.

ومكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهماً من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية.

حادث حريق "الزفاف المأساوي"