العالم اليوم - تيك توك تأسف لحظر إندونيسيا التجارة الإلكترونية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - قال تطبيق تيك توك المملوك للصين يوم الخميس إنه يأسف لقرار الحكومة الإندونيسية بحظر معاملات التجارة الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة التأثير الذي قد يحدثه على ملايين البائعين الذين يستخدمون "تيك توك شوب" (متجر تيك توك).

لكن "تيك توك إندونيسيا" قالت في بيان إنها ستحترم اللوائح والقوانين المطبقة في إندونيسيا و"ستتخذ مسارا بناء للأمام".

جاء في البيان الذي أُرسل إلى الأسوشيتدبرس الخميس: "نأسف بشدة لإعلان الحكومة، لا سيما كيف سيؤثر ذلك على سبل عيش ستة ملايين بائع وما يقرب من سبعة ملايين صانع محتوى تابعين يستخدمون تيك توك شوب".

الحظر لحماية الشركات الصغيرة

حظرت إندونيسيا معاملات السلع على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك في محاولة لحماية الشركات الصغيرة من منافسة التجارة الإلكترونية، واتهمتها بالتسعير الافتراسي.

أعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن القرار الاثنين بعد اجتماع مع الرئيس جوكو ويدودو.

وقال حسن في مؤتمر صحفي إن الحظر "يهدف إلى منع هيمنة الخوارزمية ومنع استخدام البيانات الشخصية في المصالح التجارية".

قال حسن إن الحظر، الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور، يهدف إلى "إنشاء نظام بيئي عادل وصحي ومفيد للتجارة الإلكترونية من خلال منع الأسواق وبائعي وسائل التواصل الاجتماعي من العمل كمنتجين وتسهيل معاملات الدفع على أنظمتها الإلكترونية"، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الاربعاء.

وأضاف أن الأسواق والبائعين يمكنهم فقط عرض السلع والخدمات أو الترويج لها.

خلال جولة تفتيشية لأكبر سوق جملة في جنوب شرق آسيا، تاناه أبانغ في جاكرتا الأربعاء، قال وزير التعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تيتن ماسدوكي إنه وجد أن البائعين يعانون من خسارة أرباح تزيد عن 50 بالمئة لأنهم لا يستطيعون التنافس مع المنتجات المستوردة المباعة عبر الإنترنت بأسعار أقل بكثير.