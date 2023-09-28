العالم اليوم - حسناوات يحملن البنادق.. حملة ترويجية بطعم عسكري

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - جنّدت دولة بيلاروسيا ملكات جمال في حملة تسعى لتحفيز الإناث على الانخراط في الخدمة العسكرية.

وفي التفاصيل، شاركت المتنافسات في مسابقة ملكة جمال بيلاروسيا 2023 في دورة عسكرية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقول ناديشدا تولستيكوفا، التي فازت بلقب ملكة جمال أفضل عارضة أزياء في البلاد عام 2023: "الانطباعات بكل بساطة مذهلة".

وتضيف أنها تدربت على إطلاق النار باستخدام البندقية، وقالت إنها ستعود لإطلاق الرصاص.

وقال العقيد في جيش بيلاروسيا، سيرغي غريبينيكوف، إن الحملة تسعى لتجميد الجيش.

وأضاف أن ملكات الجمال سيرين بأعينهن ما بإمكان رجال الأقوياء والمحترمين فعله.

وبمشاركة هؤلاء الحسناوات، ترمي المؤسسة العسكرية إلى إلهام الفتيات على الانضمام للخدمة العسكرية.

تدريب الفتيات بروسيا

وفي روسيا المجاورة، أطلق الجيش حملة لتحفيز الفتيات على الانضمام إلى الجيش.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي شهدت إدخال الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15- 16 عاما في التدريس العسكري الوطني للمرة الأولى.

وجرى تدريب 75 طالبة مدرسة ثانوية على أساسيات الجيش مثل استخدام الأسلحة والتدريبات البدنية وحفر الخنادق وغيرها.

وتوظيف الجمال في الجيوش أمرا ليس جديدا، فالعديد من دول العالم تريد تبديد الصورة النمطية عن الالتحاق بالجيش بكونه

عملا شاقا يدمر جمال المرأة.

وعلى سبيل المثال، أطلق الجيش الروسي مسابقة ملكة جمال للعسكريات الإناث في صفوفه عام 2021.