العالم اليوم - حرب عصابات في السويد.. وإحصاء مخيف في "سبتمبر الأسود"

انتم الان تتابعون خبر حرب عصابات في السويد.. وإحصاء مخيف في "سبتمبر الأسود" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - قتل 3 أشخاص الأربعاء والخميس بحوادث منفصلة في السويد، مع تصاعد أعمال العنف هناك المرتبطة بخلاف بين عصابات إجرامية.

وكان الضحية الأولى شاب عمره 18 عاما، قتل بالرصاص في ساعة متأخرة من الأربعاء في إحدى ضواحي ستوكهولم، وبعد ساعات قتل رجل وأصيب آخر في إطلاق نار ببلدة جوردبرو جنوبي العاصمة.

أما آخر الضحايا فكانت امرأة في العشرينات من عمرها، قتلت صباح الخميس في انفجار وقع بمدية أوبسالا غربي ستوكهولم.

وتتعامل الشرطة مع الانفجار الذي ألحق أضرارا بخمسة منازل، باعتباره جريمة قتل، بينما ذكرت وسائل إعلام سويدية أن المرأة الضحية "لم تكن هدفا على الأرجح".

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