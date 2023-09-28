العالم اليوم - ربح 1.6 مليار دولار.. ثم بات أمام خيارين صعبين

انتم الان تتابعون خبر ربح 1.6 مليار دولار.. ثم بات أمام خيارين صعبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 04:10 مساءً - ضحك الحظ كثيرا لرجل أميركي، أو هكذا اعتقد الأخير بعدما بعدما فاز بواحدة من أضخم جوائز اليانصيب في الولايات المتحدة.

لكن بعدما ذهبت نشوة الفرحة الكبيرة وتظهر تفاصيل الجائزة بات أن الرجل في مأزق، كما يقول تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وذكرت الشبكة أن الرجل حصل على جائزة قدرها 1.6 مليار دولار، بعد أن اشترى تذكرة من متجر قرب مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا.

وجرى السحب على هذه الجائزة في مطلع أغسطس الماضي.

ووفقا لقانون الولاية، فإن اسم الفائز سيبقى سريا لمدة 90 يوما من حصوله على الجائزة، التي تعد ثالث أكبر جائزة من نوعها في الولايات المتحدة.

وبات على الفائز أن يقرر ما إذا كان سينال مبلغ الجائزة مرة واحدة، مع اقتطاع جزء كبير منها، أو تلقي المبلغ مقسما على مدة تصل إلى 30 عاما.

ومع ذلك، سيجري خصم نسبة كبيرة من الجائزة لمصلحة الضرائب الفيدرالية أيا كان خيار الرجل.

وفي الغالب، يفضل الفائزون أخذ المبلغ دفعة واحدة.

لكن فائزا في الجائزة في مارس الماضي، بولاية فيرجينيا فضل أخذ مبلغ سنوي مقداره 129 مليون دولار سنويا.