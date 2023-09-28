العالم اليوم - التضخم الألماني يهبط لأدنى مستوى منذ بداية الحرب الأوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 05:06 مساءً - تراجع التضخم في ألمانيا، خلال سبتمبر، إلى أدنى مستوى له منذ أطلقت روسيا حربها ضد أوكرانيا العام الماضي، مما قد يكون بداية لانتهاء موجة التضخم المرتفع الذي أثقل كاهل أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الخميس، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين -المنسق مع الاتحاد الأوروبي- إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، انخفاضا من 6.4 بالمئة في أغسطس. وهو ما جاء أفضل من التوقعات البالغة 4.5 بالمئة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.5 بالمئة في أغسطس.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر من 5.2 بالمئة في أغسطس.