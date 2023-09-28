نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع شخصا وإصابة 150 آخرون في انفجار مستودع بأوزبكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي شخصا مصرعه وأصيب أكثر من 150 آخرين، بعد انفجار في مستودع اليوم الخميس، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وقالت وزارة الصحة في طشقند، عبر تلغرام، إن قاصرًا بين المصابين، لقي حتفه.

وهز الانفجار مستودعًا جمركيًا في منطقة سكنية قرب مطار المدينة، ولا يزال سببه مجهولًا. وبدأت السلطات تحقيقًا في احتمال انتهاك قواعد مكافحة الحرائق.

وقال سكان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الانفجار أدى إلى تحطم نوافذ عشرات المباني السكنية، وسمع على بعد كيلومترات، كما شوهدت سحب من الدخان.

وأكد شهود، أن المعلومات الأولية، تؤكد أن الانفجار تسبب في هزة كبيرة، شعر بها سكان على بعد 30 كيلومترًا.

ورجحت وسائل إعلام أوزبكية، أن السبب اشتعال بطاريات للسيارات الكهربائية مخزنة في مستودع الجمارك، لكن السلطات لم تعلق بعد على هذه الأنباء.