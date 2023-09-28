نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مواطن" لدعم مصر تشكر السفير المصري بالسعودية لفتح أبواب السفارة في العطلة الأسبوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالشكر للسفير أحمد فاروق محمد توفيق سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتلبيته السريعة لمطلب الحملة وأبناء الجالية المصرية بالسعودية، بفتح أبواب السفارة في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك من أجل التيسير على المواطنين المصريين الراغبين في توثيق توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وقال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالخارج أن ما قام به سعادة السفير المصري بالمملكة العربية السعودية يعكس التناغم التام بين أبناء الوطن والبعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة، كما يعكس حرص السفارة على تلبية رغبات أبناء الجالية المصرية، كما يؤكد على إدراك المسؤولين والمواطنين على حد سواء على أهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها مصر، وتلاحم الجميع من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان.

هذا وكانت القنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية قد أصدرت بيان في هذا الخصوص جاء على النحو التالي: تهدي قنصلية جمهورية مصر العربية في الكويت أطيب تحياتها؛ وبالإشارة إلى بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤؛

تتشرف القنصلية بالإعلان عن استمرار تلقي نماذج "تأييد طلب الترشيح" خلال العطلة الاسبوعية كما يلي:

الجمعة ٢٩ سبتمبر والسبت ٣٠ سبتمبر من ٤ عصرًا إلى ٧ مساءًا.

هذا بالاضافة إلى مواعيد العمل الرسمية خلال أيام عمل الاسبوع من الساعة ٨ صباحًا إلى الساعة ١ ظهرًا.

وتنتهز القنصلية هذه المناسبة لتعرب عن خالص تقديرها واحترامها.