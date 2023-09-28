حملة "مواطن": توافد أعداد كبيرة لتوثيق توكيلات للرئيس بالخارج

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أحمد جودة - القاهرة - قالت حملة "مواطن" لدعم مصر "كن مع الوطن"، أن أعضاء الحملة في دول العالم المختلفة تبذل جهدا كبيرا خلال الفترة الحالية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

وأضافت الحملة في بيان لها اليوم: أنه نتيجة للجهد الكبير والتنسيق المنظم بين أعضاء الحملة من ناحية، والرغبة الجارفة لدى أبناء مصر في الخارج لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في ولاية جديدة.

من ناحية أخرى فلقد شهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج توافد أعداد كبيرة بدرجة لم يشهدها أي استحقاق دستوري من قبل في تاريخ مصر من أبناء الجاليات المصرية بالخارج لتوثيق توكيلات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لليوم الثاني على التوالي.

وتوجهت حملة "مواطن" لدعم مصر في الخارج بالشكر لأبناء الجاليات المصرية في الخارج على حسهم الوطني المقطع النظير وإدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الوطن وهو ما يدفعهم للتمسك بكل قوة بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائدا لمسيرة الوطن، كما توجهت الحملة بالشكر للبعثات الدبلوماسية المصرية في كل دول العالم لما اتخذته من مواقف للتيسير على أبناء مصر في الخارج بفتح أبواب السفارات في عطلة نهاية الأسبوع وكذلك في غير أوقات العمل الرسمية.