لقد فعلناها.. تايوان تطلق أول غواصة مصنعة محليًا

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت تايوان أول غواصة مصنعة محليًا اليوم الخميس، لتعزيز أسطولها البحري، وحماية حدودها المائية في ظل التهديدات الصينية المتزايدة.

وقالت الرئيسة تساي انغ وين، إن تصنيع الغواصات محليًا يمثل قوة قتال مهمة لحماية حدود تايوان.

وأضافت عند تدشين الغواصة في مدينة كاوسيونغبجنوب تايوان "التاريخ سيتذكر هذا اليوم. لقد فعلناها"، مضيفة أن تصنيع تايوان للغواصات كان ينظر إليه في السابق على أنه مهمة مستحيلة.

وقالت: "بناء الغواصات محليًا ليس فقط هدفًا، ولكن ممارسة حقيقية لحماية دولتنا بإصرار".

وقالت تساي، إن 2025، ستشهد ضم الغواصة الجديدة لغواصتين، بعد شرائهما من هولندا في الثمانينات. وأضافت "بذلك ستكون لدى تايوان ثلاث غواصات تتمتع بقدرات قتالية".

وحضرت ساندرا أودكيرك، مديرة المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعد بمثابة السفارة الفعلية لواشنطن، المراسم. كما حضر الممثلو التجاربون من كوريا الجنوبية، واليابان مراسم التدشين.

ومن المقرر أن تخضع الغواصة " هاي كون" بلغة الماندرين الصينية أو " ناروال" لاختبار قبول الموانئ ابتداءً من الأحد المقبل، قبل أن تنزل المياه للاختبار. ومن المقرر تسليمها إلى البحرية بنهاية 2024.

وقالت القيادة البحرية التايوانية اليوم الخميس، إن بناء الغواصات محليًا يعد سياسة مهمة لاستقلال الدفاع الوطني التايواني.

ويشار إلى أن تايوان تواجه تهديدًا عسكريًا متزايدًا من جانب الصين.

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في بكين ماو نينغ اليوم الخميس، الحزب الحاكم في تايوان بتقويض السلام في المنطقة. وقالت إن أموال مواطني تايوان "التي حصلوا عليها بصعوبة" تهدر على شراء الأسلحة.