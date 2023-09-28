العالم اليوم - بالفيديو.. قتيلان بإطلاق نار في روتردام الهولندية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قتيلان بإطلاق نار في روتردام الهولندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 سبتمبر 2023 08:24 مساءً - قالت الشرطة الهولندية إن شخصين على الأقل قتلا في مدينة روتردام جنوبي البلاد، الخميس، بعد أن فتح مسلح النار في موقعين منفصلين.

وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد إطلاق النار في روتردام، وفق "رويترز".

وذكرت الوكالة أن إطلاق النار بدأ في منزل، واستمر في قاعة دراسية بمستشفى جامعي قريب.

وكتبت شرطة ثاني أكبر مدينة في هولندا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أنها تقوم حاليا بإبلاغ أقارب الضحايا، وذلك قبل الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وكان المسلح الذي يرتدي زيا عسكريا، فتح النار في المستشفى الجامعي، قبل أن يجري اعتقاله في مهبط الطائرات بالمستشفى نفسه.

وانتشر عدد كبير من عناصر الأمن الهولندي المدججين بالأسلحة والمتردين للدروع الواقية في المستشفى، الذي غادره كثيرون رافعين أيديهم.

وتقول السلطات المحلية إن حرائق اندلعت في موقعي إطلاق النار.