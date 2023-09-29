هيئة الأركان العامة البولندية تنفي انتهاك المجال الجوي البيلاروسي

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أحمد جودة - القاهرة - نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، قيام طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو الوطني بانتهاك المجال الجوي البيلاروسي.

وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات لهيئة الأركان: "نبلغكم أن بيان الجانب البيلاروسي اليوم بشأن مروحية بولندية يُزعم أنها عبرت الحدود غير صحيح. وهذا ما تؤكده سجلات نظام التحكم في الطيران ومحطات الرادار - مثل هذا الحادث لم يقع".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الخميس، أن طائرة بولندية انتهكت حدود دولة بيلاروس مرتين، وتم تأكيد المعلومات من خلال بيانات المراقبة الموضوعية.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم في الساعة 15:02، سجلت أجهزة الكشف الرادارية التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، اقتراب طائرة بولندية من الحدود البيلاروسية".