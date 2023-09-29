واشنطن تؤيد التشكيل الفوري لبعثة مراقبة دولية وإرسالها إلى قره باغ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن بلاده تدعو إلى تشكيل بعثة مراقبة دولية إلى قره باغ باكرا متذرعا بأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 28 سبتمبر: "أودّ أن أؤكد، في ما يتعلق بقره باغ إجمالا، أننا نعتبر من المهم هنا الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف: "فضلا عن الإسراع في تشكيل بعثة دولية مستقلة تضمن الشفافية، من أجل كسب ثقة سكان قره باغ".

وأكد أن هذا "يعتبر، بالنسبة لنا، من أولويات التعامل مع الوضع الحالي". موضحا أن الولايات المتحدة تعمل على تنفيذ هذه المقترحات مع الحلفاء والشركاء الأجانب.

خطط لإعادة الاندماج

وقبل أيام أعلن ميلر أيضا أن واشنطن تعمل على إنشاء بعثة دولية لمراقبة وفاء أذربيجان بالتزاماتها حيال ضمان حقوق سكان قره باغ الأرمن، على حد تعبيره.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الأذربيجانية الخميس الماضي أن باكو قدمت لممثلي السكان الأرمن في إقليم قره باغ "خططا لإعادة الاندماج" في ظل عملية استعادة أذربيجان سيطرتها على المنطقة.

بدورها، دعت أرمينيا إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة "على الفور" إلى إقليم قره باغ لمراقبة الوضع الميداني، فيما وعدت أذربيجان بمعاملة الأرمن في هذه المنطقة على أنهم "مواطنون متساوون مع الباقين".