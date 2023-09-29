زاخاروفا: أي انتهاك لحقوق روسيا وبيلاروس في OSCE أمر غير شرعي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي انتهاك لحقوق روسيا وبيلاروس في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) يعتبر غير شرعي و"يدمر" المنظمة.

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "تاس"، يوم الخميس، إن "روسيا وبيلاروس تعتبران عضوين كاملي الحقوق في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإن أي انتهاك لحقوق بلدينا يعتبر غير شرعي ومدمرا لأسس وجوهر هذه المنظمة".

ورحبت زاخاروفا بموقف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، الذي تحدث عن ضرورة مشاركة روسيا وبيلاروس في الاجتماعات الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت إن "هذا مثل تكرار أن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، ولكن هذا بمثابة اختراق بالنسبة لنمط التفكير الغربي".

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي انتهاك لحقوق روسيا وبيلاروس في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) يعتبر غير شرعي و"يدمر" المنظمة.

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "تاس"، يوم الخميس، إن "روسيا وبيلاروس تعتبران عضوين كاملي الحقوق في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وإن أي انتهاك لحقوق بلدينا يعتبر غير شرعي ومدمرا لأسس وجوهر هذه المنظمة".

ورحبت زاخاروفا بموقف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، الذي تحدث عن ضرورة مشاركة روسيا وبيلاروس في الاجتماعات الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت إن "هذا مثل تكرار أن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، ولكن هذا بمثابة اختراق بالنسبة لنمط التفكير الغربي".