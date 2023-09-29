وزير الدفاع التركي: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع روسيا وسوريا وإيران

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر، أن أنقرة مستعدة لاستئناف المفاوضات بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

ونقلت صحيفة "Star" عن الوزير قوله ردا على سؤال حول ما إذا كانت آلية المفاوضات بين وزراء دفاع الدول الأربع معطلة: "نحن مستعدون دائما للحوار والجلوس والمناقشة.. مطالب الجانب السوري ليست شيئا يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون رحيل تركيا".

وأضاف غولر: "ولكن لماذا يجب أن تغادر تركيا؟ ومجددا لا يجد الجانب السوري الوقت الكافي للتعامل مع بعض المناطق التي أحللنا فيها السلام والأمن، ومع أولئك الذين يستخرجون ويبيعون نفط شعبهم".

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، جرت في روسيا أول مفاوضات بين وزيري دفاع تركيا وسوريا منذ 11 عاما. بعدما بدأت الأزمة السورية في عام 2011.

وانحازت تركيا، التي حافظت على علاقات وثيقة مع دمشق قبل هذا الصراع، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد، ومنذ ذلك الحين، ظلت علاقات تركيا مع سوريا معقدة. لكن في الآونة الأخيرة، بدأ الطرفان، وكذلك بعض وسائل الإعلام، التحدث عن إمكانية التطبيع التدريجي.