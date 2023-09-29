نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة درنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الليبي، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا درنة إلى 4148 حتى الأربعاء، في حين كشفت منظمة إنسانية، وصول عدد النازحين إلى 37 ألفًا، حسب بوابة إفريقيا الإخبارية.

وقال المتحدث باسم الجيش على صفحته بفيس بوك إن فرق البحث استخرجت 28 جثة الأربعاء، ليرتفع الإجمالي إلى 4148.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن عدد النازحين بلغ 37 ألفا غالبيتهم من درنة.

في 10 سبتمبر الجاري، تعرضت ليبيا للعاصفة "دانيال" التي تسببت في أمطار غزيرة، وأدت إلى انهيار سدين في درنة ومصرع وفقدان الآلاف، في كارثة غير مسبوقة.