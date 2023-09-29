نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الدولة يُعزي ملك البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اتصالًا هاتفيًا مع أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، قدم خلاله خالص تعازيه ومواساته في شهداء قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة "الحزم وإعادة الأمل".. متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب رئيس الدولة عن تعازيه ومواساته إلى شعب البحرين الشقيق، وذوي الشهداء وعائلاتهم في هذا المصاب، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

وأكد تضامن دولة الإمارات مع مملكة البحرين الشقيقة داعيًا الله تعالى أن يديم أمنها وأمانها.

من جانبه أعرب الملك حمد بن عيسى عن شكره وتقديره لأخيه رئيس الدولة، لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه البحرين وشعبها وذوي الشهداء في مصابهم، مؤكدًا عمق الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما.