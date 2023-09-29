محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد العليمي، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتسلم الرسالة المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش، خلال استقباله اليوم الخميس، سفير اليمن لدى الدولة فهد المنهالي.

وأكد الدكتور أنور قرقاش، خلال اللقاء، دعم الإمارات لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار، وبدء حوار جاد للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية، مثمنًا في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية.

وشدد على وقوف الإمارات مع الشعب اليمني الشقيق والتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي يواجهها.